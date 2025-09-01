КТК: загрязнений берега рядом с терминалом после разлива нефти не выявлено

Загрязнений береговой полосы рядом с морским терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива нефти не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Загрязнений береговой полосы не зафиксировано. Сорбенты в ходе ликвидации последствий нештатной ситуации не применялись»,— говорится в сообщении.

Специалисты осуществляют контроль морской воды на содержание нефтепродуктов дважды в сутки с привлечением сторонней лаборатории. Всего отобрано 115 проб.

По данным экомониторинга, с 30 августа 2025 года, после завершения операции по ликвидации разлива нефти (ЛРН), превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде и воздухе не обнаружено.

Разлив нефти у берега Новороссийска произошел 29 августа 2025 года при погрузке танкера T. Semahat. В ходе инцидента сработало морское разрывное соединение плавучего рукава от устройства к судну, что привело к выходу нефти на поверхность моря.

Собранную нефтеводяную эмульсию передали на морской терминал для утилизации. Объем вытекшей нефти уточняется, идет расследование причин аварии.

Алина Зорина