Усть-Лабинский район заплатит 112 млн рублей за вред почве от незаконной свалки

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15 ААС) поддержал решение о взыскании с администрации Усть-Лабинского района 112 млн руб. за вред почвам, нанесенный несанкционированной свалкой в станице Ладожской. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Принятия этого решения добилось Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, которое еще в 2020 году выявило самовольное и незаконное размещение бытовых отходов станице Ладожской. Земельный участок площадью 1,5 га, на котором образовалась несанкционированная свалка, относится неразграниченной государственной собственности.

Экспертный анализ почвы показал превышение в ней концентрации загрязняющих веществ: нефтепродуктов — в 4,4 раза, азота аммонийного — в 5,5 раза, цинка —- в 1,9 раза, меди — в 1,2 раза, свинца — в 1,5 раза, мышьяка — в 147 раз, ртути — в 6,1 раза. Кроме административного штрафа, Росприроднадзор насчитал местной администрации еще 280 млн руб. ущерба, причиненного почвам, из которых кубанский арбитраж взыскал 112,5 млн руб.

Муниципальные власти в суде стояли на том, что участок администрацией не использовался и был загрязнен неизвестными. Также они говорили, что не могут и не должны нести всю полноту ответственности за ликвидацию несанкционированных свалок.

Однако АС Кубани решил, что раз управление этим участком возложено на местные власти, то они и должны отвечать за его использование. С таким подходом согласился и апелляционный суд.

«Администрация района, будучи ответственной за содержание и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального района, не предприняла достаточных мер к предотвращению незаконного использования земельного участка, что привело к загрязнению земельных участков»,— говорится в апелляционном определении.

Также со ссылкой на арбитражную практику 15 ААС добавил, что в данном случае вина местной администрации заключается не в непосредственных действиях по загрязнению окружающей среды, а в бездействии, выразившемся в неисполнении обязанностей в области ее охраны.

Решение вступило в законную силу.

Михаил Волкодав