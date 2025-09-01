С января по август Крым посетили 5,3 млн туристов

Турпоток в Крым с января по август 2025 года превысил 5,3 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. За летние месяцы регион посетили 3,775 млн туристов, превысив показатель 2024 года на 15%. Наибольший приток отдыхающих пришелся на август — более 1,5 млн человек, что на 20% выше показателя прошлого года.

Большинство туристов, 61%, прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% — по железной дороге, 16% — через исторические регионы. По направлениям популярностью пользовался Южный берег Крыма, который принял 43% отдыхающих, более трети выбрали западное побережье, 15% — восточное.

Средняя заполняемость гостиниц и пансионатов в июне–августе составила 70%, что на 9 процентных пунктов выше уровня прошлого года. Наибольшей загрузкой отличались средства размещения города Саки — 78%, а также Евпатория и Ялта — 77% и 76% соответственно.

По оценке экспертов, как утверждает глава республики, Крым стал лидером по росту турпотока в стране. Курортный сезон в регионе продолжается.

Вячеслав Рыжков