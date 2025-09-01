В Краснодаре завершили ремонт коллектора на улице Московской

Специалисты Росводоканала завершили ремонт коллектора на улице Московской. Его протяженность составляет около 1,5 тыс. м. Работы выполнены в срок и являются продолжением модернизации канализационной сети в Краснодаре, которую начали в 2024 году, сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара

В ноябре прошлого года под трамвайными путями на улице Московской произошел провал грунта. Причиной стала изношенность трубопровода, который был построен в 1960-е годы.

После инцидента было принято решение заменить старые железобетонные трубы на новые пластиковые. Срок их эксплуатации составляет более 50 лет.

По данным департамента, большая часть работ проводилась с применением технологии горизонтального бурения. Это позволяет специалистам не проводить масштабные раскопки на объекте и сохранять ландшафт города.

Работы велись на глубине порядка 8 м круглосуточно. Ежедневно на месте работали 30 специалистов и 11 единиц техники.

Алина Зорина