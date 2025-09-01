Сейсмолог исключил влияние афганского землетрясения на Крым

Разрушительное землетрясение в Афганистане, унесшее жизни более 800 человек, не повлияет на сейсмическую обстановку в Крыму и Черноморском регионе. Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского, доктора геолого-минералогических наук, профессора Юрия Вольфмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ночь на понедельник мощные подземные толчки затронули восточные и центральные провинции Афганистана. Первоначально сообщалось о 500 погибших и более 1 тыс. пострадавших, однако позже число жертв увеличилось. В тот же день сейсмическая активность регистрировалась в других странах.

«Это землетрясение до нас не дойдет, оно произошло очень далеко на юго-восток от нас. Маловероятно, что это вызовет какую-либо сейсмическую активность в нашем регионе», — заявил Юрий Вольфман.

Эксперт пояснил, что мощная сейсмическая активность в Афганистане обусловлена движением литосферных плит. Пострадавшая территория расположена на границе Европейской и Индо-Австралийской плит.

Алина Зорина