Объем утечки нефтепродуктов у берегов Новороссийска может составить 4-5 тонн

Около 4–5 тонн нефтепродуктов попало в акваторию Черного моря в результате утечки у Новороссийска. Как сообщил ТАСС сотрудничающий с Морспасслужбой специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный, объем загрязнения рассчитан исходя из площади пятна и толщины пленки на поверхности воды. По его словам, поступление нефтепродуктов в море прекратилось вечером 29 августа, что свидетельствует о локализации утечки.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным спутникового мониторинга, пятно площадью около 75 кв. км зафиксировано в виде тонкой пленки различной толщины. Оно прошло Анапу и смещается в северо-западном направлении, в сторону Керченского пролива. Речь идет о легких фракциях нефтепродуктов, которые наносят значимый, но менее серьезный ущерб экосистеме по сравнению с тяжелыми.

Инцидент произошел при проведении погрузочных операций с танкером в акватории морского порта Новороссийск. Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2 — на неопределенный срок.

Вячеслав Рыжков