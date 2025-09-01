АЗС лабинской «Агронефтепродукт» повторно выставили на торги за 60 млн руб

Комплекс имущества автозаправочных станций (АЗС) компании «Агронефтепродукт» из Лабинского района Краснодарского края повторно выставили на торги. Общая сумма продажи составит 60,2 млн руб. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В первый лот, стоимость которого оценена в 33,2 млн руб., вошли земельный участок и здания в поселке Мостовской по ул. Мира, 1/1, включая мастерскую и административное помещение, а также эксплуатационное оборудование и автоматизированные системы управления АЗС.

Второй лот за 27 млн руб. включает земельный участок, здание АЗС площадью 23,9 кв. м и оборудование. Объект расположен на участке автодороги Мостовской — Лабинск через аул Ходзь.

Заявки на участие в торгах принимают с 1 сентября по 26 октября. Ранее имущество компании пытались продать за 260 млн руб. в августе 2024 года.

Часть объектов приобрело ООО «Шинойлтранс» за 121,8 млн руб., однако несколько попыток реализации оставшегося имущества — в том числе за 229,3 млн руб. весной 2025 года — признали несостоявшимися.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в конце августа 2025 года повторные открытые торги по реализации двух автозаправок банкрота были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Агронефтепродукт» в марте 2024 года. С заявлением обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Кубани. Сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляла свыше 14 млн руб. Компания «Агронефтепродукта» имела свой специализированный автопарк и логистический центр, осуществляла поставки нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива по Краснодарскому краю и всему ЮФО.

Анна Гречко