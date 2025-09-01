Прокуратура контролирует проверку по факту отравления детей хлором в Анапе

Прокуратура Краснодарского края держит на контроле проверку по факту отравления детей в Анапе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В СМИ ранее появились сообщения о том, что семерых детей в Анапе госпитализировали после отравления хлором в бассейне одной из гостиниц. По данным прокуратуры, детей выписали в минувшую пятницу, 29 августа.

Как пишут СМИ со слов туристов, во время купания в бассейне они почувствовали резкий запах, похожий на аммиак. Позднее у отдыхающих, находившихся в воде, якобы появились признаки отравления: кашель, тошнота, рвота и слабость.

Вячеслав Рыжков