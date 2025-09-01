Главные новости за 1 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Комитет имущественных отношений (КИО) разрешил сети пивных баров «Толстый фраер», которая частично принадлежит Александру Розенбауму, выкупить помещение площадью 247 кв. м. в здании Городской думы на Думской улице, 1-3 за 108,6 млн рублей. Там располагался один из баров сети. Компания ООО «Толстый фраер-3» воспользовалось своим законным правом выкупа арендуемого объекта без торгов.

Одному из организаторов концертов Лолиты Игорю Грановскому подожгли дверь в Петербурге. О произошедшем артистка рассказала в личном Telegram-канале. «Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени»,— прокомментировала певица. Помимо официальных сайтов, билеты на концерт исполнительницы появились на фейковых страницах. Лолита предостерегла фанатов от покупки билетов на таких сайтах, подчеркнув, что левые страницы продают их по цене, завышенной в два-три раза.

Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» досрочно прекратил полномочия Михаила Ненюкова, ранее занимавшего на предприятии пост генерального директора. Со вторника, 2 сентября, временно исполнять его обязанности будет работавший до этого на должности главного инженера Василий Волегов, следует из сообщения завода на сайте раскрытия информации. На портале самой «Северной верфи» информация о смене руководства пока не появилась. Господин Ненюков был назначен генеральным директором «Северной верфи» в феврале 2024 года. На этом посту он сменил Игоря Орлова.

В рамках Форума объединенных культур 11 сентября после реконструкции в Санкт-Петербурга откроется Центр современного искусства (ЦСИ) имени Сергея Курехина. Начавшаяся в 2016 году реконструкция позволила превратить здание бывшего кинотеатра «Прибой» в многофункциональный комплекс с двумя концертными залами. Объект также включает репетиционные точки, общественную зону, выставочные пространства и телестудию. Официальное открытие состоится 11 сентября, для широкой публики Центр будет доступен с 12-го числа, уточнили «Ъ-СПб» в учреждении.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте Григория Куниса. Основателя сервиса доставки iGooods обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) за перевод 3,5 тыс. рублей запрещенному в РФ экстремистскому ФБК. Адвокат основателя iGooods отметил, что будучи под домашним арестом его доверитель мог бы продолжить воспитывать детей. Сам Григорий Кунис заявил, что активно сотрудничает со следствием, добровольно отдал загранпаспорт и паспорт гражданина Израиля и не собирается скрываться.

Полиция задержала за потребление и распространение запрещенных веществ участников закрытой вечеринки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Судя по предоставленному силовиками видео, это произошло в ресторане «Магадан» в комплексе «Летучий Голландец». По факту случившегося возбудили уголовные дела по ст. 228 УК и составили административные протоколы за потребление психоактивных веществ без назначения врача. Правоохранители с собаками также наведались в соседнее заведение Veter, совладелицей которого является журналистка Ксения Собчак, однако она опровергла информацию об обысках в своем ресторане.

ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 5,5 гектара на Пискаревке. Начальная цена лота, на котором также расположены здания площадью 5,5 тыс. кв. м, более полумиллиарда рублей. Объект находится в ведении Министерства обороны. Как говорят в финансовом институте развития, на участке можно построить здания логистического назначения. Торги пройдут 29 сентября.

Имеющий российский паспорт защитник и капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии. Таким образом, он снова станет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ). В 2024 году футболист сменил спортивное гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ. В чемпионате России по футболу действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

С 1 сентября, в Петербурге заработал городской реестр ресторанов. Также вступил в силу городской закон об обороте алкогольной продукции. С 22:00 до 11:00 запрещена продажа всех видов алкогольной продукции, в том числе и пива, в объектах общепита в многоквартирных жилых домах, не соответствующих установленным критериям: зал обслуживания посетителей должен иметь площадь не менее 50 кв. м, обязательно наличие отдельного входа со стороны фасада МКД, отдельных туалетных комнат для персонала и посетителей, кухни с оборудованием, в штатном расписании должно быть не менее пяти работников, из них два повара. Помещение необходимо оборудовать охраной и тревожной сигнализацией.

Суд отправил петербуржца Евгения Яцука в исправительную колонию строгого режима на 12 лет за попытку сбыта 643 кг кокаина. По данным прокуратуры, в декабре 2023 года Яцук разместил запрещенные вещества в арендованном гараже на территории гаражного кооператива на проспекте Народного Ополчения. Злоумышленника задержали в тот момент, когда он переносил брикеты с белым порошком в автомобиль. В итоге его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

ООО «Метропроект» ищет исполнителя для выполнения инженерных изысканий на будущем отрезке коричневой линии от станции «Каретная» до станции «Суворовская-1». Стоимость работ составит 144 млн рублей. Помимо «Каретной» и «Суворовской-1» на участке планируют построить станции «Лиговский проспект-2» и «Знаменская». По условиям контракта, изыскания необходимо провести до конца 2026 года.

Специалисты АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) восстановили работу Невского водовода в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Уровень воды в резервуарах чистой воды достиг 2,5 метров. Сейчас сотрудники ЛОКС выполняют наполнение водопроводов в Никольском, Ульяновке и Красном Бору.