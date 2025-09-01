Сеть «Толстый фраер» Александра Розенбаума выкупит часть здания Городской думы

Комитет имущественных отношений (КИО) разрешил сети пивных баров «Толстый фраер» выкупить помещение площадью 247 кв. м. в здании Городской думы на Думской улице, 1-3, сообщает «Деловой Петербург». Сумма выкупа составит 108,6 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отметим, что прежде ООО «Толстый фраер-3», 40% которого принадлежит народному артисту России Александру Розенбауму, арендовал указанное помещение в федеральном памятнике архитектуры. Там располагался один из баров сети.

Компания воспользовалось своим законным правом выкупа арендуемого объекта без торгов. Владельцы «Толстого фраера» не стали комментировать свое решение. Известно, что они также хотят выкупить помещение на проспекте Луначарского, 46.

Андрей Маркелов