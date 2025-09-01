Игрок «Зенита» Дуглас Сантос вновь станет легионером из-за матча за сборную Бразилии

Имеющий российский паспорт защитник и капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии, следует из публикации на сайте Международной федерации футбола (FIFA). Таким образом, он снова станет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Дуглас дос Сантос во время матча против команды «Акрон» (Тольятти) в матче чемпионата России по футболу.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Дуглас дос Сантос во время матча против команды «Акрон» (Тольятти) в матче чемпионата России по футболу.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче футболисту российского гражданства. FIFA подтвердила смену спортивного гражданства, и Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ.

В чемпионате России по футболу действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров. По словам главы Минспорта России Михаила Дегтярева, со следующего сезона в РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров по формуле «пять на поле, десять в заявке».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на матчи сборной Бразилии по футболу вызвали двух игроков петербургского «Зенита» — Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.

Артемий Чулков