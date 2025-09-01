Центр имени Сергея Курехина откроют в Петербурге после реконструкции 11 сентября

В рамках Форума объединенных культур 11 сентября после реконструкции в Санкт-Петербурга откроется Центр современного искусства (ЦСИ) имени Сергея Курехина. О запланированном мероприятии сообщили в пресс-службе Центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина

Фото: Пресс-служба Смольного Проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина

Фото: Пресс-служба Смольного

Начавшаяся в 2016 году реконструкция позволила превратить здание бывшего кинотеатра «Прибой» в многофункциональный комплекс с двумя концертными залами. Объект также включает репетиционные точки, общественную зону, выставочные пространства и телестудию. Официальное открытие состоится 11 сентября, для широкой публики Центр будет доступен с 12-го числа, уточнили «Ъ-СПб» в учреждении.

«Это место, где молодые таланты смогут найти поддержку и реализовать новые проекты. Это пространство, которое объединяет людей, увлеченных творчеством, и создает новые возможности для культурного обмена и развития, а также рабочие места для творческой молодежи»,— заявила художественный руководитель Центра Анастасия Курехина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале текущего года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию центра им. Курехина в Петербурге.

Татьяна Титаева