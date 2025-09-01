Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Центр имени Сергея Курехина откроют в Петербурге после реконструкции 11 сентября

В рамках Форума объединенных культур 11 сентября после реконструкции в Санкт-Петербурга откроется Центр современного искусства (ЦСИ) имени Сергея Курехина. О запланированном мероприятии сообщили в пресс-службе Центра.

Фото: Пресс-служба Смольного

Начавшаяся в 2016 году реконструкция позволила превратить здание бывшего кинотеатра «Прибой» в многофункциональный комплекс с двумя концертными залами. Объект также включает репетиционные точки, общественную зону, выставочные пространства и телестудию. Официальное открытие состоится 11 сентября, для широкой публики Центр будет доступен с 12-го числа, уточнили «Ъ-СПб» в учреждении.

«Это место, где молодые таланты смогут найти поддержку и реализовать новые проекты. Это пространство, которое объединяет людей, увлеченных творчеством, и создает новые возможности для культурного обмена и развития, а также рабочие места для творческой молодежи»,— заявила художественный руководитель Центра Анастасия Курехина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале текущего года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию центра им. Курехина в Петербурге.

Татьяна Титаева

Творческий путь Сергея Курехина

Сергей Курехин родился 16 июня 1954 года в Мурманске в семье учительницы математики и военного, поэтому постоянно переезжал — из Мурманска в Москву, затем в Евпаторию, а в 1971 году в Ленинград. В четыре года научился играть на пианино, в школьные годы играл в вокально-инструментальном ансамбле. Поступил в музыкальное училище имени Мусоргского при Ленинградской консерватории, но был отчислен за многочисленные прогулы. Помимо музыки Сергей Курехин увлекался коллекционированием марок и книг, занимался настольным теннисом и выращивал кактусы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

Как музыкант Курехин дебютировал в качестве пианиста в группе «Пост», выступал с группами «Большой железный колокол» и «Гольфстрим». Скоро Курехин впознакомился с Борисом Гребенщиковым (на фото справа) — альбомы «Треугольник», «Табу», «Радио Африка», «Дети декабря» записывались с его участием. В то время Курехин был уже довольно известным джазовым музыкантом. В 1981 году в Англии вышел альбом фортепианных импровизаций Сергей Курехина под названием The Ways Of Freedom, получивший восторженные отклики в западной прессе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

На фото слева направо: Сергей Курехин, Борис Гребенщиков, Виктор Цой

Фото: Валентин Барановский / Интерпресс / ТАСС

На фото слева направо участники группы «Аквариум»: Александр Титов, Петр Трощенков, Борис Гребешщиков, Сергей «Капитан» Курехин

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

