Ксения Собчак опровергла задержания за наркотики в петербургском ресторане Veter

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об обысках и задержании пяти человек за наркотики в петербургском ресторане Veter, совладелицей которого она является. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале телеведущей и блогера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперативные мероприятия правоохранительных органов в плавучем ресторанном комплексе «Летучий Голландец» в Санкт-Петербурге.

Фото: Оперативная съемка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Оперативные мероприятия правоохранительных органов в плавучем ресторанном комплексе «Летучий Голландец» в Санкт-Петербурге.

Фото: Оперативная съемка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«По обыскам рядом с моим рестораном "Ветер" — друзья, обыски прошли именно рядом с моим рестораном. В банкетном зале комплекса "Летучий голландец" (расположенном, как и "Ветер", на одноименном корабле), к которому отношения я не имею»,— заявила госпожа Собчак.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о задержаниях на VIP-вечеринке в петербургском ресторане. Судя по опубликованным региональным ГУ МВД кадрам, силовики пришли в заведение «Магадан» в комплексе «Летучий Голландец». При этом правоохранители с собаками также наведались в Veter, однако там никого не задерживали.

