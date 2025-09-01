Петербургский суд оставил под стражей основателя iGooods Григория Куниса

Санкт-Петербургский городской отклонил апелляцию на решение об аресте Григория Куниса. Основателя сервиса доставки iGooods обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) . Соответствующую информацию 1 сентября опубликовало «ЗАКС.Ру» и подтвердили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Определение меры пресечения предпринимателю Григорию Кунису, подозреваемому в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), в Петроградском районном суде. Предприниматель Григорий Кунис (слева) во время заседания суда.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Определение меры пресечения предпринимателю Григорию Кунису, подозреваемому в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), в Петроградском районном суде. Предприниматель Григорий Кунис (слева) во время заседания суда.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Адвокат основателя iGooods Александр Передрук просил назначить подзащитному более мягкую меру пресечения, отметив, что будучи под домашним арестом его доверитель мог бы продолжить воспитывать детей.

Сам Григорий Кунис заявил, что активно сотрудничает со следствием, добровольно отдал загранпаспорт и паспорт гражданина Израиля и не собирается скрываться. Также арестованный пожаловался на условия содержания и рассказал, что из-за проблем со здоровьем он ограничен в питании.

Поводом для дела против бизнесмена стало то, что, по версии следствия, в 2022 году он перечислил 3,5 тыс. рублей на счет признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господина Куниса задержали 25 июля, суд решил отправить его в СИЗО до 15 сентября.

Артемий Чулков