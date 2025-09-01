Пять участников VIP-вечеринки в Петербурге задержали за употребление наркотиков

Полиция задержала участников закрытой вечеринки в одном из петербургских фешенебельных ресторанов за потребление и распространение запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правоохранители прибыли на место в самый разгар мероприятия, на улице участников вечеринки ждал передвижной пункт медицинского освидтельствования. Один из посетителей ресторана в возрасте 22 лет при виде сотрудников МВД попытался вытащить два свертка с марихуаной из носка и бросить их на пол, но не успел.

Похожим образом пыталась поступить пожилая пара — 60-летняя петербурженка и ее 59-летний спутник. Они пытались избавиться от двух пакетиков с кокаином. Еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с запрещенными веществами нашли в туалетах и вестибюле ресторана.

Троицу задержали и доставили в отдел, найденные наркотики направили на экспертизу. По факту случившегося возбудили уголовные дела по ст. 228 УК РФ. Еще на одну пару в возрасте 28 и 30 лет составили административные протоколы за потребление психоактивных веществ без назначения врача.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инспекторы ДПС нашли у выехавшего на «встречку» петербуржца 54 свертка с наркотиками.

Андрей Маркелов