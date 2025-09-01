Соорганизатору концертов Лолиты подожгли дверь в Петербурге из-за билетов

Одному из организаторов концертов Лолиты Игорь Грановскому подожгли дверь в Санкт-Петербурге. О произошедшем артистка рассказала в личном Telegram-канале.

Помимо официальных сайтов, билеты на концерт исполнительницы появились на фейковых страницах. Лолита предостерегла фанатов от покупки билетов на таких сайтах, подчеркнув, что левые страницы продают их по цене, завышенной в два-три раза.

Ситуация отразилась и на жизни господина Грановского. «Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени»,— прокомментировала певица. Лолита попросила предъявлять претензии прежде всего ей.

Татьяна Титаева