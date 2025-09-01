Петербуржцу дали 12 лет колонии строгого режима за сбыт 643 кг кокаина

Суд отправил петербуржца Евгения Яцука в исправительную колонию строгого режима на 12 лет за попытку сбыта 643 кг кокаина, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным представителей ведомства, в декабре 2023 года Яцук разместил запрещенные вещества в арендованном гараже на территории гаражного кооператива на проспекте Народного Ополчения.

Злоумышленника задержали в тот момент, когда он переносил брикеты с белым порошком в автомобиль. В итоге его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Андрей Маркелов