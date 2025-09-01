В Петербурге ищут подрядчика для инженерных изысканий на участке коричневой линии

ООО «Метропроект» ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий на будущем отрезке коричневой линии от станции «Каретная» до станции «Суворовская-1». Стоимость работ составит 144 млн рублей, следует из публикации на сайте госзакупок.

Помимо «Каретной» и «Суворовской-1» на участке планируют построить станции «Лиговский проспект-2» и «Знаменская». По условиям контракта, изыскания необходимо провести до конца 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что земельные участки под строительство метро «Кудрово» начнут изымать в сентябре.

Артемий Чулков