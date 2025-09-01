Водовод в Тосненском районе Ленобласти возобновил работу после аварии

Специалисты АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) восстановили работу Невского водовода в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Информация об аварии появилась в субботу, 30 августа. Тогда же начались ремонтные работы, а в оставшиеся без водоснабжения населенные пункты организовали подвоз воды.

Сейчас уровень жидкости в резервуарах чистой воды достиг 2,5 метров. Сотрудники ЛОКС наполняют водопроводы в Никольском, Ульяновке и Красном Бору.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЛОКС завершил сварочные работы на поврежденном Невском водоводе.