Главные новости за 30 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Над Краснодарским краем в ночь с 29-го на 30-е августа сбили 11 беспилотников.

На территории Краснодарского НПЗ после атаки БПЛА возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

В аэропорту Сочи на прилет и вылет утром 30 августа задержались 34 рейса.

Власти Краснодара пообещали оказать помощь жителям поврежденных при атаке дронов домов.

ТРК «Сити Центр» в Краснодаре временно закрыли для проведения восстановительных работ на фасаде и прилегающей территории.

В поселке Яблоновском после атаки БПЛА повреждены 15 частных домов и остекление 47 квартир.

Над территорией Крыма днем 30 августа уничтожили 18 беспилотников.

Мэр Евгений Наумов назвал фейком информацию о повышении стоимости проезда в городском транспорте Краснодара.

К тушению пожара в Геленджике привлекли Ил-76 и самолет-амфибию.

На центральной набережной Алушты обрушился морской причал. Конструкция была в аварийном состоянии.