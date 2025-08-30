К тушению пожара в Геленджике привлекли Ил-76 и самолет-амфибию

В Геленджике к тушению лесного пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200ЧС, Ил-76, а также два вертолета Ми-8. Как сообщает пресс-служба МЧС России, всего к работе привлечены 102 единицы техники.

Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

В тушении лесного пожара в Геленджике принимают участие более 400 специалистов.

Пожар под Геленджиком возник в ночь на 28 августа из-за налета дронов. Площадь возгорания из-за сильного ветра увеличилась с 32 га до 42,4 га. По поручению губернатора на месте происшествия работает оперативный штаб.

Андрей Николаев