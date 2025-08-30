В поселке Яблоновском повреждены 15 частных домов и 47 квартир после атаки БПЛА
В поселке Яблоновском, по предварительным данным, из-за падений обломков беспилотников повреждено остекление 47 квартир, также пострадали 15 частных домов, два офиса и один производственны цех. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава глава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер.
Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ
Для ликвидации последствий происшествия оперативно прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения, а также представители силовых ведомств, отметил глава района.
Также были привлечены сотрудники ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления подачи воды.
На местах продолжают работать специалисты экстренных служб, проводят все необходимые мероприятия.
«Оцениваем ущерб, координируем работу, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Сейчас главное – обеспечить безопасность и спокойствие граждан, оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается»,— подчеркнул Савв Аскер.
В результате происшествия пострадал один мужчина. С ранением его доставили в районную больницу Энема для оказания медицинской помощи. В настоящее время он находится дома, и его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил глава района.
Напомним, в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА был поврежден фасад ТРК «Сити-Центр». Комплекс временно приостановил работу: 30 августа на фасаде здания и прилегающей к нему территории проводятся восстановительные работы.