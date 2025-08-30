На территории Краснодарского НПЗ после атаки БПЛА возник пожар

В Краснодаре в ночь на субботу идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, где была повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На месте работают пожарные расчеты, силы экстренных служб и специальные подразделения, персонал предприятия эвакуирован. Власти города в связи с сохраняющейся угрозой призвали жителей оставаться дома и воздержаться от выхода на улицу.

Вячеслав Рыжков