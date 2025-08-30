Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Евгений Наумов опроверг повышение проезда в городском транспорте Краснодара

На фоне ночной атаки БПЛА на Краснодар в мессенджерах и соцсетях распространяются фейки с видео, где глава города якобы сообщает о подорожании проезда в общественном транспорте на 50%. Как заявил мэр Евгений Наумов, эта информация не соответствует действительности и является фейком.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Стоимость проезда в общественном транспорте остается прежней. А видео, которое распространяют боты, очевидно создано с помощью нейросети»,— написал господин Наумов в своем Телеграм-канале.

Глава города рекомендовал перепроверять информацию в официальных источниках и проявлять внимательность.

Андрей Николаев

