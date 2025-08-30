В аэропорту Сочи на прилет и вылет утром 30 августа задерживаются 34 рейса

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 9.00 30 августа на вылет задерживаются 15 рейсов: в Тюмень, Казань, Мосвку, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города. На прилет запаздывают 19 рейсов: из Антальи, Алматы, Москвы, Надыма, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минувшей ночью в воздушной гавани города-курорта, с с 02.30 до 05.00 вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности воздушного сообщения.

Как отметили в аэропорту Сочи, формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов с учетом изменений в расписании.

Пассажиры предупреждены о возможных переносах, отменах и объединениях рейсов в течение ближайших двух суток.

Андрей Николаев