Минобороны: 11 беспилотников сбиты над Краснодарским краем

Российские средства ПВО за ночь с 29 на 30 августа перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над девятью регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольшее количество беспилотников — 30 единиц — было сбито над акваторией Черного моря.

Над территорией Крыма дежурные силы уничтожили 15 дронов, в Ростовской области — 13. В Краснодарском крае перехватили 11 беспилотников, в Брянской области — пять.

По четыре и менее БПЛА было ликвидировано в Белгородской области (4), Смоленской (2), Калужской (2) и Тверской областях (2). По одному дрону сбили над Тульской и Курской областями.

Лия Пацан