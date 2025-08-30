В Алуште на набережной обрушился причал

На центральной набережной Алушты обрушился морской причал. Как пишет «Ъ» со ссылкой на администрацию города, конструкция была в аварийном состоянии и закрыта, но несколько рыбаков проигнорировали предупреждения и вышли на причал, который вскоре рухнул в море.

Фото: официальная страница МЧС Республики Крым во "ВКонтакте"»

Спасатели из «Крым-СПАС» эвакуировали рыбаков, оказавшихся заблокированными. Благодаря оперативной работе спасателей никто не пострадал. Представители МЧС отметили, что их действия предотвратили возможные жертвы.

Причал находится в ведении Ялтинского морпорта. В связи с инцидентом прокуратура Крыма, а также Следственный комитет Крыма и Севастополя начали проверки.