На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре ликвидировали пожар в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В результате ночной атаки беспилотников в краевой столице продолжаются проверки домов рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Зафиксированы повреждения более двадцати оконных рам, а также незначительные повреждения фасада торгово-развлекательного центра «Сити-центр».

Центр озеленения и экологии сообщил, что после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 30 августа над Краснодарским краем средства ПВО перехватили 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Была повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м.

Андрей Николаев