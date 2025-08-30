Над Крымом 30 августа уничтожили 18 беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 7.00 до 11.00 уничтожили в небе над Крымом 18 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, еще два БПЛА были ликвидированы над Смоленской областью.
Напомним, в ночь с 29 на 30 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над девятью регионами России и акваторией Черного моря. Самое большее количество дронов — 30 единиц — было сбито над Черным морем. Одиннадцать БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, еще 15 БПЛА — в небе над Крымом.
В Краснодаре в результате падения обломков одного из дронов возник пожар на территории НПЗ, в поселке Яблоновском обломки летательных аппаратов повредили дома, один человек получил ранение.