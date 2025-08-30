Над Крымом 30 августа уничтожили 18 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 7.00 до 11.00 уничтожили в небе над Крымом 18 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, еще два БПЛА были ликвидированы над Смоленской областью.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над девятью регионами России и акваторией Черного моря. Самое большее количество дронов — 30 единиц — было сбито над Черным морем. Одиннадцать БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, еще 15 БПЛА — в небе над Крымом.

В Краснодаре в результате падения обломков одного из дронов возник пожар на территории НПЗ, в поселке Яблоновском обломки летательных аппаратов повредили дома, один человек получил ранение.

Андрей Николаев