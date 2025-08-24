Главные новости за неделю 18-24 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале утром 24 августа, что в небе над регионом силами ПВО сбили 18 беспилотников. Десять из них уничтожили над портом Усть-Луга. Обломки упавших БПЛА повредили терминал НОВАТЭК, там началось возгорание. Справиться с открытым горением удалось к обеду, никто не пострадал.

В субботу, 23 августа, в Ленобласти и Петербурге сбили восемь беспилотных летательных аппаратов. Один из них повредил окна в жилом комплексе «Огни Залива» на юго-западе мегаполиса. Обошлось без пострадавших, собственникам пообещали выплатить компенсации. Капитальные конструкции здания остались целыми.

В связи с атаками беспилотников в субботу и воскресенье в аэропорту Пулково вводили план «Ковер». За это время было задержано около 80 рейсов, отменили 90. Возобновить работу воздушная гавань смогла около 11 утра 24 августа. Сейчас прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым прошла 23 августа в Московском драматическом театре имени Пушкина, после ее завершения прах перевезли в Санкт-Петербург. Деятель культуры скончался 10 августа. Он утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Господин Бутусов известен по работе в театре Ленсовета, который возглавлял в 2011-2018 годах.

В Малом зале Санкт-Петербургского крематория простились с председателем общественной организации «Охтинская дуга» Еленой Малышевой. Градозащитница и общественный деятель скончалась после продолжительной болезни 19 августа. Госпожа Малышева активно добивалась в судах запрета строительства «Охта-центра», боролась против ликвидации Пулковской обсерватории.

Станция петербургского метро «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская» — «Ъ-СПб») откроется для пассажиров в начале 2026 года. Техническое открытие станции должно состояться в конце этого года. Это этап сдачи объекта, когда строители формально завершили все работы и передают станцию петербургскому метрополитену.

Родственники петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего 23 августа в 2023 году, планируют установить ему памятник на месте крушения самолета. Его мать, Виолетта Пригожина, заявила, что вместе с сыном бизнесмена Павлом они приобрели участок в Тверской области.

Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в два млн рублей, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Деньги, по данным СКР, были получены им 21 августа в лесном массиве в Лодейном Поле от посредника, после чего фигурант был задержан.

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить «Театр за Черной речкой» из в Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В мае 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал театр «За Черной речкой» банкротом.

Александра Бахмутская назначена заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга вместо Михаила Казакова. Она будет координировать и контролировать деятельность отдела организации дорожного движения, а также отдела организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населения на транспорте, уточнили в ведомстве.

После ранения в зоне СВО скончался Александр Милонов, родной брат депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия»). Отпевание Александра Милонова прошло в Санкт-Петербурге. Ему были отданы воинские почести.

На депутата Заксобрания Петербурга Михаила Амосова составили протокол за публичное демонстрирование экстремисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), карточка дела размещена на сайте Калининского райсуда. В объединенной пресс-службе городских судов пояснили «Ъ-СПб», что причиной стала публикация фотографии Алексея Навального.