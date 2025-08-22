Семья Евгения Пригожина собирается установить памятник на месте гибели бизнесмена

Родственники петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего 23 августа в 2023 году, планируют установить ему памятник на месте крушения самолета. Об этом в интервью «Фонтанке» заявила мать предпринимателя Виолетта Пригожина.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Она заявила, что вместе с сыном бизнесмена Павлом они приобрели участок в Тверской области. На месте крушения самолета появится памятник Евгению Пригожину. Сроки его размещения мать предпринимателя не уточнила. Она отметила, что пока никто из них не знает, что именно тогда случилось с бизнес-джетом Embraer Legacy. Сын Павел не раз задавал вопрос о расследовании дела.

Евгений Пригожин похоронен в Санкт-Петербурге. Памятник на его могиле открыли 1 июня 2024 года.

Татьяна Титаева