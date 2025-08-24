Дрозденко сообщил о 16 сбитых беспилотниках в небе над Ленобластью

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале утром 24 августа, что в небе над регионом силами ПВО сбили 16 беспилотников. Десять из них уничтожили над портом Усть-Луга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обломки упавших БПЛА повредили терминал НОВАТЭК, там началось возгорание. На тушении пожара работают сотрудники МЧС. Огонь не затронул емкости с топливом. Еще шесть беспилотников сбили в небе над Кингисеппским районом. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что всего 23 августа над Петербургом и Ленобластью сбили восемь БПЛА. Один из них при падении повредил окна жилого дома в ЖК «Огни Залива» на юго-западе мегаполиса. Собственникам квартиры пообещали выплатить компенсацию.

Андрей Маркелов