Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов после введения плана «Ковер»

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации в 10:07. Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров попросили внимательно следить за звуковыми сообщениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

В четыре часа утра 24 августа в Пулково ввели план «Ковер». В связи со сложившейся ситуацией в аэропорту отменили или задержали более десятка рейсов. Последним вылетевшим ночью рейсом стал борт авиакомпании «Ямал», следовавший в Новый Уренгой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в это время в небе над Ленобластью сбили 16 беспилотников. Обломки одного из них повредили терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Там начался пожар, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Андрей Маркелов