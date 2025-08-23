Над Петербургом и Ленобластью сбили восемь беспилотников

Над территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 августа сбили восемь БПЛА. Такая цифра следует из сообщений в Telegram-каналах глав регионов — Александра Беглова и Александра Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Петербурге силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Пушкинским и Красносельским районами. В Ленобласти — шесть БПЛА над Тосненским районом, Киришами и Гатчиной. В обоих регионах обошлось без пострадавших и разрушений, уточнили губернаторы.

Александр Дрозденко упомянул о снижении скорости мобильного интернета в юго-западных районах Ленобласти. О возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи на территории Северной столицы сообщили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

По данным «Ъ-СПб», из-за сбоев во многих петербургских магазинах просят расплачиваться исключительно «наличкой». Возникают проблемы и при оплате проезда в общественном транспорте.

Глава Ленинградской области призвал жителей воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге появятся соревнования по детекции и подавлению беспилотников.

Артемий Чулков