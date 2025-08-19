Брат Виталия Милонова умер после ранения в зоне СВО
После ранения в зоне СВО скончался Александр Милонов, родной брат депутата Госдумы из Санкт-Петербурга Виталия Милонова. Об этом сообщили RT в аппарате народного избранника.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Родственник парламентария служил в одном из подразделений разведки ЛНР в составе 3-й общевойсковой армии. После ранения его перевели на медицинскую службу, однако впоследствии травмы привели к резкому ухудшению здоровья.
Отпевание Александра Милонова прошло в Санкт-Петербурге. Ему были отданы воинские почести.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-глава комитета по печати Петербурга получил серьезное ранение на СВО.