«Театр за Черной речкой» исключают из реестра юридических лиц
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить «Театр за Черной речкой» из в Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). На соответствующее уведомление на сайте Федресурса обратил внимание «РБК Петербург».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В мае 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал театр «За Черной речкой» банкротом. При этом учреждение продолжает работу, на его сайте продаются билеты на сентябрьские постановки спектакли.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что филиал Мариинского театра может появиться в Сыктывкаре к 2030 году.