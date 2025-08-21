Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Театр за Черной речкой» исключают из реестра юридических лиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить «Театр за Черной речкой» из в Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). На соответствующее уведомление на сайте Федресурса обратил внимание «РБК Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В мае 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал театр «За Черной речкой» банкротом. При этом учреждение продолжает работу, на его сайте продаются билеты на сентябрьские постановки спектакли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что филиал Мариинского театра может появиться в Сыктывкаре к 2030 году.

Артемий Чулков

