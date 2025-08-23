Прах Юрия Бутусова захоронят в Петербурге после прощания в Москве

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым проходит 23 августа с 10:00 в Московском драматическом театре имени Пушкина, после ее завершения прах перевезут в Санкт-Петербург. Об этом пишет «РИА Новости».

Режиссер скончался 10 августа 2025 года. Директор театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Юрий утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Первая церемония прощания прошла в Софии 14 августа.

Юрий Бутусов родился в Гатчине в 1961 году. Работал в театре Ленсовета, который впоследствии возглавлял в 2011-2018 годах. В период с 2018 по 2022 год господин Бутусов был главным режиссером Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова. Удостоен множества престижных профессиональных наград, среди которых премия Станиславского, «Золотая маска» и «Золотой софит».

Артемий Чулков