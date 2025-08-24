Бывший прокурор Лодейного Поля арестован по делу о взятке

Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в два млн рублей, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Деньги, по данным СКР, были получены им 21 августа в лесном массиве в Лодейном Поле от посредника, после чего фигурант был задержан и в настоящее время помещен под стражу по обвинению в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве, уточнили в комитете.

Мероприятия, послужившие основанием для возбуждения дела по данному факту, были проведены при координирующей роли Генпрокуратуры РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд дело бывшей сотрудницы таможни, обвиняемой в получении взяток в особо крупном размере на общую сумму более 3,1 млн рублей.

Андрей Кучеров