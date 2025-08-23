В Петербурге простились с градозащитницей Еленой Малышевой

В Малом зале Санкт-Петербургского крематория простились с председателем общественной организации «Охтинская дуга» Еленой Малышевой. Об этом 23 августа сообщила градозащитница Ярослава Дудникова.

Градозащитница и общественный деятель скончалась после продолжительной болезни 19 августа, уточнила госпожа Дудникова. Гражданская панихида прошла в пятницу, 22 августа.

Елена Малышева активно добивалась в судах запрета строительства «Охта-центра», боролась против ликвидации Пулковской обсерватории, возведения торгового центра на месте вестибюля станции метро «Горьковская», уплотнительной застройки, ликвидации множества скверов и памятников архитектуры.

Артемий Чулков