Против петербургского депутата Михаила Амосова возбудили дело за фото Навального

На депутата Заксобрания Петербурга Михаила Амосова составили протокол за публичное демонстрирование экстремисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), дело размещено на сайте Калининского райсуда. В объединенной пресс-службе городских судов пояснили «Ъ-СПб», что причиной стала публикация фотографии Алексея Навального.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В карточке дела указано, что оно передано судье 14 августа 2025 года. Два изображения Алексея Навального появились в канале Михаила Амосова еще 16 февраля прошлого года, в день смерти политика.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» депутат рассказал, что узнал о ситуации от журналистов.

В июле этого года по обвинению в демонстрации экстремистской символики за публикацию фото Алексея Навального руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на семь суток. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб».

Артемий Чулков

