Обломки беспилотника повредили окна жилого дома в петербургском ЖК

Сбитый беспилотный летательный аппарат при падении повредил окна жилого дома в ЖК «Огни залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

«Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета»,— говорится в посте вице-губернатора.

В результате происшествия никто не пострадал, капитальные конструкции фасада здания остались целыми, отметил господин Разумишкин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что всего 23 августа над Петербургом и Ленобластью сбили восемь беспилотников.

