Главные новости за выходные 16–17 августа

Президент России Владимир Путин 16 августа провел в Кремле совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Вашингтона и тоже желает скорейшего мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, состоявшийся разговор приблизил стороны к «нужным решениям».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в беседе с CNN сообщил, что российская сторона видит обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах пяти регионов. «Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам»,— сказал господин Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Евросоюза и Киеву, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже 22 августа, сообщило агентство Axios со ссылкой на источники.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу 5-й статьи устава НАТО. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в Брюсселе настаивают на том, что вооруженные силы Украины «не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами».

Телеканал Fox News опубликовал текст письма первой леди Мелании Трамп, которое она написала президенту России Владимиру Путину. По информации телеканала, Дональд Трамп передал письмо господину Путину во время переговоров в Анкоридже, тот сразу прочитал его. Речь в нем идет о положении детей, разъединенных с семьями конфликтом на Украине.

После взрыва на заводе в Рязанской области медицинская помощь оказана 135 пострадавшим. Число погибших увеличилось до 11 человек.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Смоленскую АЭС с помощью ударного беспилотного воздушного судна «Спис», следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ. По данным Минобороны, беспилотник был подавлен на подлете к Смоленской АЭС. Таким образом, сообщили в ФСБ, была сорвана террористическая атака на объект атомной энергетики.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа обвинил Израиль во вмешательстве во внутренние дела государства. Он исключил возможность разделения Сирии на фоне протестов в южной сирийской провинции Эс-Сувейда.

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Индию 18 августа. Стороны проведут переговоры по спорной границе в Гималаях. Это будет второй визит министра в Индию после столкновения индийских и китайских войск на границе, которое произошло в 2020 году.

Чеченец Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, стал новым чемпионом UFC в среднем весе, одержав верх в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на 319-м турнире организации в Чикаго. Судьи присудили Чимаеву победу единогласным решением со счетом 50–44, 50–44, 50–44.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».