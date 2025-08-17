Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЕС предложили обеспечить безопасности Украины по принципу 5 статьи устава НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу 5-й статьи устава НАТО.

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Пятая статья устава НАТО затрагивает вопросы коллективной обороны государств альянса. Согласно ее положению, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс.

Что происходит в мире после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное

Читать далее

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в Брюсселе настаивают на том, что вооруженные силы Украины «не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами».

Новости компаний Все