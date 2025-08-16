Путин назвал разговор с Трампом «приближающим к нужным решениям»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Вашингтона и тоже желает скорейшего мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, состоявшийся разговор приблизил стороны к «нужным решениям».

«Разговор был очень откровенным, содержательным», - сказал Путин. И в целом «визит был своевременным и весьма полезным», добавил он.

Президент рассказал, что на саммите была возможность спокойно и детально изложить позицию России. Стороны смогли обсудить практически все направления взаимодействия, отметил Владимир Путин.

