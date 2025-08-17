Спецпредставитель Трампа заявил о смягчении позиции России по территориям

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил в интервью CNN, что во время саммита РФ–США на Аляске российская сторона пошла на уступки по вопросам территорий. В Кремле эту информацию не комментировали. Господин Уиткофф был один из участников встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ

Стив Уиткофф в беседе с CNN отказался говорить подробно о территориальном вопросе, но отметил, что теперь российская сторона видит обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах пяти регионов. «Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам»,— сказал господин Уиткофф.

30 сентября 2022 года были подписаны соглашения о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. О каком пятом регионе идет речь, господин Уиткофф не сказал. В настоящее время, по данным Минобороны России, подразделение группировки войск «Восток» развивают наступление в Днепропетровской области.

Стив Уиткофф отметил, что сейчас позиция России несколько отличается от тех требований, который выдвигались на предыдущих встречах, но все еще недостаточна для полноценного достижения мира. «Дело в том, что мы начали видеть некоторую умеренность в их подходе к достижению окончательного мирного соглашения», — сказал господин Уиткофф. По его словам, территориальный вопрос будет обсуждаться президентом США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра, 18 августа, на переговорах в Вашингтоне.