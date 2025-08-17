Ахмед аш-Шараа обвинил Израиль во вмешательстве во внутренние дела Сирии

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа обвинил Израиль во вмешательстве в дела государства. Он исключил возможность разделения Сирии на фоне протестов в южной сирийской провинции Эс-Сувейда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

16 августа сотни людей вышли на демонстрацию в Эс-Сувейде, требуя права на самоопределение друзского меньшинства. Это крупнейшая акция протеста с момента столкновений между друзскими ополченцами, вооруженными бедуинами и сирийскими армейскими частями в прошлом месяце, передает Associated Press.

«Нам предстоит еще одна битва за объединение Сирии, и это не должно сопровождаться кровью и военной силой,— сказал Ахмед аш-Шараа во время выступления (трансляция велась на YouTube-канале Syria TV).— Это должно быть достигнуто путем определенного взаимопонимания, потому что Сирия устала от войны».

Президент Сирии утверждает, что Израиль осуществляет в Эс-Сувейде политику, направленную на ослабление государства. При этом, по его мнению, Сирия не подвержена риску раскола. Столкновения в Эс-Сувейде происходили с 13 по 21 июля. Израильская сторона заявляла, что защищает проживающую в провинции общину друзов, а также добивается полной демилитаризации на юге Сирии.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирийскую армию готовят к чисткам».