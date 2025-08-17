Чимаев победил дю Плесси в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе

Чеченец Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, стал новым чемпионом UFC в среднем весе, одержав верх в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на 319-м турнире организации в Чикаго. Судьи присудили Чимаеву победу единогласным решением со счетом 50–44, 50–44, 50–44.

Фото: Kamil Krzaczynski-Imagn Images / Reuters Хамзат Чимаев во время поединка с Дрикусом дю Плесси

Новый чемпион набрал за бой почти 22 минуты контроля из 25 возможных и побил рекорд UFC по количеству точных ударов за поединок.

После схватки Чимаев отдал дань уважения дю Плесси, назвав его «настоящим африканским львом». «Этот парень силен, я не смог его финишировать. Он единственный чемпион, который вслух назвал мое имя»,— сказал уроженец Чечни.

«Этот пояс очень важен для моей страны»,— подчеркнул боец. Семья Чимаева переехала из России в Швецию, когда он еще был подростком. С 2023 года он предпочел представлять ОАЭ. Однако ранее он обещал в случае победы привезти пояс на историческую. «Я вырос в России, там живет моя семья. Буду там»,— сказал он в интервью YouTube-каналу «Колос об ММА».

Сейчас 31-летний Чимаев удерживает серию из 15 побед в 15 поединках. Дю Плесси потерпел свое третье поражение при 23 победах. Ранее боец из ЮАР провел две защиты пояса: в августе 2024 года против Израэля Адесаньи и в ферврале 2025 года против Шона Стрикленда.