ФСБ: ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС ударным беспилотником «Спис»

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Смоленскую АЭС с помощью ударного беспилотного воздушного судна «Спис», следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

«Спис» — это беспилотник самолетного типа. Спецслужба представила фотографии подавленного дрона. На них зафиксированы поршневой двигатель и другие некоторые детали БПЛА.

По данным Минобороны, беспилотник был подавлен на подлете к Смоленской АЭС. Таким образом, сообщили в ФСБ, была сорвана террористическая атака на объект атомной энергетики.