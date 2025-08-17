Главные анонсы 18–24 августа
Важнейшие события предстоящей недели
18 августа, понедельник
Начнется трехдневный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению.
В Нью-Дели запланирован визит главы МИД КНР Ван И.
19 августа, вторник
В Красногорске откроются Международная выставка автомобильной индустрии InterAutoMechanica и международный автобусный салон AutoBusExpo.
В Казани начнется всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».
20 августа, среда
На космодроме Байконур планируется запуск ракеты с биоспутником «Бион-М» №2.
В Рио-де-Жанейро начнется чемпионат мира по художественной гимнастике.
21 августа, четверг
В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13 с половиной лет.
В Казани откроется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».
22 августа, пятница
В Москве начнется XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
В Екатеринбурге откроется Международный книжный фестиваль «Красная строка».
23 августа, суббота
Откроется Московская международная неделя кино.
В России пройдет десятая акция «Ночь кино».
24 августа, воскресенье
В Эр-Рияде завершится чемпионат мира по киберспорту Esports World Cup 2025.
В Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису (US Open).