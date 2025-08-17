Главные анонсы 18–24 августа

18 августа, понедельник

Начнется трехдневный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению.

В Нью-Дели запланирован визит главы МИД КНР Ван И.

19 августа, вторник

В Красногорске откроются Международная выставка автомобильной индустрии InterAutoMechanica и международный автобусный салон AutoBusExpo.

В Казани начнется всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

20 августа, среда

На космодроме Байконур планируется запуск ракеты с биоспутником «Бион-М» №2.

В Рио-де-Жанейро начнется чемпионат мира по художественной гимнастике.

21 августа, четверг

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление ПСБ о признании банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов на 13 с половиной лет.

В Казани откроется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

22 августа, пятница

В Москве начнется XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

В Екатеринбурге откроется Международный книжный фестиваль «Красная строка».

23 августа, суббота

Откроется Московская международная неделя кино.

В России пройдет десятая акция «Ночь кино».

24 августа, воскресенье

В Эр-Рияде завершится чемпионат мира по киберспорту Esports World Cup 2025.

В Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США по теннису (US Open).