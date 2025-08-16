Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11

После взрыва на заводе в Рязанской области медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. Число погибших увеличилось до 11 человек, сообщил региональный оперштаб.

По его данным, были госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах в Рязани, 16 — переведены в федеральные медцентры в Москве. За вчерашний вечер и ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» произошел 15 августа, за ним последовал пожар. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Шиловском районе Рязанской области, где находится предприятие, ввели режим ЧС.